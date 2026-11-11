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Шість постраждалих через удари по Харківщині: прокуратура опублікувала фото

Події 17:29   11.11.2026
Тетяна Литвіна
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Шість постраждалих через удари по Харківщині: прокуратура опублікувала фото

11 жовтня Харків та область із самого ранку були під ударами. Зруйновано будинок, горіли СТО та автомобілі. Постраждали шестеро людей, повідомили в обласній прокуратурі.

У Харкові вранці, близько 09:30, FPV-дрон на оптоволокні вдарив по СТО у Шевченківському районі. Виникла пожежа площею 20 кв. м, пошкоджено автомобілі.

Також вранці у селі Лугове Лозівського району було зруйновано житловий будинок. За попередніми даними, військові РФ застосували реактивний безпілотник типу “герань-4”. 77-річний власник отримав забій кісті правої руки. Від госпіталізації відмовився.

Орієнтовно об 11:15 в Основ’янському районі Харкова зафіксовано удар, попередньо, реактивного БпЛА типу «Герань-3/4». Зайнялися автомобілі. Двоє чоловіків зазнали травм. Ще у двох жінок та чоловіка діагностували гостру реакцію на стрес.

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Нагадаємо, близько 15:20 у Салтівському районі зафіксовано “приліт” російського БПЛА. Двоє людей загинули, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Ще двоє постраждали.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 17:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 жовтня Харків та область із самого ранку були під ударами. Зруйновано будинок, горіли СТО та автомобілі. Постраждали шестеро людей.".