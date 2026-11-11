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Шесть пострадавших из-за ударов по Харьковщине: прокуратура опубликовала фото

Происшествия 17:29   11.11.2026
Татьяна Литвина
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Шесть пострадавших из-за ударов по Харьковщине: прокуратура опубликовала фото

11 октября Харьков и область с самого утра была под ударами. Разрушен дом, горели СТО и автомобили. Пострадали шесть человек, сообщили в областной прокуратуре.

В Харькове утром, около 09:30, FPV-дрон на оптоволокне ударил по СТО в Шевченковском районе. Возник пожар площадью 20 кв. м, повреждены автомобили.

Также утром в селе Лугово Лозовского района был разрушен жилой дом. По предварительным данным, военные РФ применили реактивный беспилотник типа «Герань-4». 77-летний владелец получил ушиб кисти правой руки. От госпитализации отказался.

Ориентировочно в 11:15 в Основянском районе Харькова зафиксирован удар, предварительно, реактивного БпЛА типа «Герань-3/4». Загорелись автомобили. Двое мужчин получили травмы. Еще у двух женщин и мужчины диагностировали острую реакцию на стресс.

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Напомним, около 15:20 в Салтовском районе зафиксирован «прилет» российского БпЛА. Два человека погибли, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Еще два пострадали.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 17:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 октября Харьков и область с самого утра была под ударами. Разрушен дом, горели СТО и автомобили. Пострадали шесть человек, сообщили в областной прокуратуре.".