Шесть пострадавших из-за ударов по Харьковщине: прокуратура опубликовала фото

11 октября Харьков и область с самого утра была под ударами. Разрушен дом, горели СТО и автомобили. Пострадали шесть человек, сообщили в областной прокуратуре.

В Харькове утром, около 09:30, FPV-дрон на оптоволокне ударил по СТО в Шевченковском районе. Возник пожар площадью 20 кв. м, повреждены автомобили.

Также утром в селе Лугово Лозовского района был разрушен жилой дом. По предварительным данным, военные РФ применили реактивный беспилотник типа «Герань-4». 77-летний владелец получил ушиб кисти правой руки. От госпитализации отказался.

Ориентировочно в 11:15 в Основянском районе Харькова зафиксирован удар, предварительно, реактивного БпЛА типа «Герань-3/4». Загорелись автомобили. Двое мужчин получили травмы. Еще у двух женщин и мужчины диагностировали острую реакцию на стресс.

Напомним, около 15:20 в Салтовском районе зафиксирован «прилет» российского БпЛА. Два человека погибли, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Еще два пострадали.