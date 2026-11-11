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РФ маскирует дроны под украинские: такие «Молнии» видели на Харьковщине 📹

Фронт 12:42   11.11.2026
Виктория Яковенко
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РФ маскирует дроны под украинские: такие «Молнии» видели на Харьковщине 📹 Скриншот

Воины зенитного ракетного дивизиона 57-й ОМПБр сообщили, что оккупанты начали маскировать свои ударные дроны под украинские. В частности, защитникам удалось перехватить две вражеские «Молнии» на Волчанском направлении, на которых отчетливо видна сине-желтая символика.

«Напомним, что прикрываться символикой противника – военное преступление согласно нормам международного гуманитарного права. Но когда это россиян останавливало?», — написали бойцы.

Видео: зенитный ракетный дивизион 57-й ОМПБр

Напомним, военные уже работают над противодействием российским дронам на радиоуправлении, которые долетают до Харькова. По словам начальника ХОВА Олега Синегубова, соответствующие решения уже приняты. Он отметил, что вражеская цель – террор местного населения.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 12:42;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Воины зенитного ракетного дивизиона 57-й ОМПБр сообщили, что оккупанты начали маскировать свои ударные дроны под украинские.".