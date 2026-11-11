На Харьковщине ввели аварийные отключения света – что известно

Утром 11 ноября в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что на Харьковщине начались аварийные отключения.

В связи с вынужденными ограничениями электроснабжения, энергетики просят с пониманием и ответственностью отнестись к ситуации.

«Призываем всех экономно использовать электроэнергию и при возможности уменьшить потребление электроприборов», – пишут в сообщении.

Одновременно продолжат действовать и графики почасовых отключений света, уточнили энергетики.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что почти 80 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки.