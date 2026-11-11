Два района Харькова атаковали ночью россияне ракетами – детали

О ночных «прилетах» по двум районам Харькова мэр Игорь Терехов написал около 03:20.

Городской голова уточнил: россияне нанесли двойной ракетный удар по городу. Под атакой оказались Индустриальный и Салтовский районы.

Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент нет.

Отметим, Воздушные силы ВСУ также информировали ночью о реактивных БпЛА, которые кружили в районе Балаклеи. Повторно БпЛА начали атаковать Харьковщину уже утром, в 05:55. В 06:58 объявили отбой тревоги. По состоянию на 07:13 в Харькове и области – без новых угроз.