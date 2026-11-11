Сегодня 11 ноября 2026: какой праздник и день в истории

11 ноября 2022 года ВСУ освободили Херсон. В 1992-м Англиканская церковь позволила женщинам становиться священниками. В 1920-м в Париже и Лондоне похоронили неизвестных воинов в память всех погибших во времена Первой мировой. В 1918-м подписали Компьенское перемирие – Германия капитулировала, а в Польше власть передали Юзефу Пилсудскому. В 1880-м началась акция, благодаря которой возникло слово «бойкот». 1843-м Ганс Христиан Андерсен впервые опубликовал сказку «Гадкий утенок». В 1417-м завершился период, когда католической церковью руководили сразу несколько Пап Римских.

Праздники и памятные даты 11 ноября

11 ноября – Международный день энергосбережения, День памяти погибших в Первой мировой войне, День памяти животных-жертв войны.

Вторая среда ноября – это Международный день патологии.

В мире также: День холостяка, Всемирный день оригами и Всемирный день шопинга.

11 ноября в истории

11 ноября 1417 года завершился церковный собор в Констанце, длившийся три года. Так долго совещаться церковным деятелям пришлось из-за действительно критической ситуации – наличия нескольких «Пап Римских» одновременно. Подробнее.

11 ноября 1843 года Ганс Христиан Андерсен впервые опубликовал сказку «Гадкий утенок». Подробнее.

11 ноября 1880 года началась акция, которая ввела в словари по всему миру слово «бойкот». Подробнее.

11 ноября 1918 года подписали Компьенское перемирие между Антантой и Германской империей. Подробнее.

11 ноября 1918 года – день восстановления независимости Польши. Подробнее.

11 ноября 1920 года во Франции и Великобритании одновременно похоронили в знаковых местах двух неизвестных солдат, погибших во время Первой мировой войны. Подробнее.

11 ноября 1992 года Генеральный синод Англиканской церкви проголосовал за разрешение женщинам становиться священниками. Такая практика до сих пор не приемлема в Римско-католической и Православной церквях. Однако она характерна для значительного количества христианских протестантских церквей, в частности — некоторых Лютеранских. Приглашенная преподавательница Гарвардской школы богословия Джина Зурло в 2024 году исследовала гендерный аспект мирового христианства. Собранная ею статистика свидетельствует о том, что сейчас 45% христиан в мире принадлежат к церквям, где женщины могут быть пасторами. Среди протестантов этот показатель составляет 83%.

Англиканская церковь далеко не первой пришла к столь прогрессивному гендерному решению. Некоторые протестантские церкви доверили женщинам быть пасторами еще в XIX веке. Первое рукоположение женщин-священников в Англии совершили в 1994 году.

«12 марта 1994 года в Бристольском кафедральном соборе епископ Бристоля Барри Роджерсон рукоположил в священники 32 женщины, ставших первыми в Англиканской церкви», – отмечает официальное интернет-представительство Англиканской церкви.

Первой женщиной-священником стала Анджела Бернерс-Вилсон (посвящение проводили в алфавитном порядке). С этого времени роль женщин в Англиканской церкви только растет. В 2014-м им разрешили становиться епископами. А 25 марта 2026 года состоялась интронизация первой в истории женщины — архиепископа Кентерберийского. Ею стала Сара Маллалли. Она также вошла в историю как первая женщина — епископ Лондона.

11 ноября 2022 года Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Подробнее.

11 ноября 2022 года в харьковский экопарк вернулись первые животные.

Церковный праздник 11 ноября

11 ноября чтят память великомученика Мины. Подробнее.

Народные приметы 11 ноября

Если вороны раскаркались, будет похолодание.

Если в этот день идет дождь, то через 10 дней будет потепление.

Если облака низкие, то будет мороз.

Что нельзя делать 11 ноября

Нельзя оскорблять животных.

Нельзя переедать и долго спать.