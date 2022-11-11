Вернулись и привели детенышей: в Харьковском экопарке появились животные
Возвращение «блудных буйволов» станет началом возрождения Экопарка, заявил его основатель нардеп Александр Фельдман. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Экопарка.
«Нам удалось поймать африканских буйволов, которые весной, спасаясь от обстрелов, ушли в соседние леса. Мы приманивали их едой на территорию Экопарка, и все они пришли, причем некоторые – уже с детками, часть из них сами заходили в вольеры», — рассказал Фельдман.
Он сообщил, что в ближайшее время начнется разминирование территории Экопарка.
«После этого мы приступим к уборке и консервации оставшихся строений на зиму. Работа предстоит огромная. 70-80% наших зданий разрушено, они уже не подлежат восстановлению. Мы постараемся сделать все, чтобы предварительные работы к весне были закончены, и мы вышли на начало строительства», — отметил нардеп.
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 11:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первыми жильцами, которые поселились в Харьковском экопарке, стали африканские буйволы — весной, спасаясь от обстрелов, они сбежали в соседние леса и даже успели дать там потомство".