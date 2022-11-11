Live
  • Пятница 11.11.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.38
    • 🟢

Вернулись и привели детенышей: в Харьковском экопарке появились животные

Общество 11:01   11.11.2022
Оксана Горун
Вернулись и привели детенышей: в Харьковском экопарке появились животные
Первыми жильцами, которые поселились в Харьковском экопарке, стали африканские буйволы — весной, спасаясь от обстрелов, они сбежали в соседние леса и даже успели дать там потомство.

Возвращение «блудных буйволов» станет началом возрождения Экопарка, заявил его основатель нардеп Александр Фельдман. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Экопарка.

«Нам удалось поймать африканских буйволов, которые весной, спасаясь от обстрелов, ушли в соседние леса. Мы приманивали их едой на территорию Экопарка, и все они пришли, причем некоторые – уже с детками, часть из них сами заходили в вольеры», — рассказал Фельдман.

Он сообщил, что в ближайшее время начнется разминирование территории Экопарка.

«После этого мы приступим к уборке и консервации оставшихся строений на зиму. Работа предстоит огромная. 70-80% наших зданий разрушено, они уже не подлежат восстановлению. Мы постараемся сделать все, чтобы предварительные работы к весне были закончены, и мы вышли на начало строительства», — отметил нардеп.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

12:51
Военные ВСУ на Харьковщине спасли шесть щенков и ищут им хозяев (видео)
18:59
Бинт, успокаивающее, шприцы. Что должно быть в ветаптечке для кошек и собак
01:02
На Харьковщине местные кошки и собаки примкнули к бойцам сводного отряда ГСЧС
18:24
В Харькове пожарный, спасая котенка, чуть не оказался под завалами
17:32
«Если собаку бросили в вольере или на цепи — это труп» — зоозащитник из Харькова о спасении брошенных животных (фото)

  • Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вернулись и привели детенышей: в Харьковском экопарке появились животные»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 11 ноября 2022 в 11:01;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первыми жильцами, которые поселились в Харьковском экопарке, стали африканские буйволы — весной, спасаясь от обстрелов, они сбежали в соседние леса и даже успели дать там потомство".