Вернулись и привели детенышей: в Харьковском экопарке появились животные

Первыми жильцами, которые поселились в Харьковском экопарке, стали африканские буйволы — весной, спасаясь от обстрелов, они сбежали в соседние леса и даже успели дать там потомство.

Возвращение «блудных буйволов» станет началом возрождения Экопарка, заявил его основатель нардеп Александр Фельдман. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Экопарка.

«Нам удалось поймать африканских буйволов, которые весной, спасаясь от обстрелов, ушли в соседние леса. Мы приманивали их едой на территорию Экопарка, и все они пришли, причем некоторые – уже с детками, часть из них сами заходили в вольеры», — рассказал Фельдман.

Он сообщил, что в ближайшее время начнется разминирование территории Экопарка.

«После этого мы приступим к уборке и консервации оставшихся строений на зиму. Работа предстоит огромная. 70-80% наших зданий разрушено, они уже не подлежат восстановлению. Мы постараемся сделать все, чтобы предварительные работы к весне были закончены, и мы вышли на начало строительства», — отметил нардеп.