Повернулися та привели дитинчат: у Харківському екопарку з’явилися тварини

Першими мешканцями, які оселилися у Харківському екопарку, стали африканські буйволи – навесні, рятуючись від обстрілів, вони втекли до сусідніх лісів і навіть встигли дати там потомство.

Повернення “блудних буйволів” стане початком відродження Екопарку, заявив його засновник нардеп Олександр Фельдман. Відповідне відео опублікувала пресслужба Екопарку.

“Нам вдалося зловити африканських буйволів, які навесні, рятуючись від обстрілів, пішли в сусідні ліси. Ми приманювали їх їжею на територію Екопарку, і всі вони прийшли, причому деякі – вже з дітьми, частина з них самі заходили до вольєрів”, – розповів Фельдман.

Він повідомив, що найближчим часом розпочнеться розмінування території Екопарку.

“Після цього ми приступимо до прибирання і консервації будівель, що залишилися, на зиму. Робота буде величезна. 70 – 80% наших будівель зруйновано, вони вже не підлягають відновленню. Ми постараємося зробити все, щоб попередні роботи до весни були закінчені, і ми вийшли на початок будівництва”, – зазначив нардеп.