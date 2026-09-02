Путін набрехав про Козачу Лопань, цілодобові тривоги – підсумки 2 вересня

Сили оборони України спростували розповіді російського диктатора Путіна про “освобождение” на Харківщині. Повітряні тривоги в серпні в Харкові тривали 22 доби. Скандал у лікарні: у пацієнтки в стані клінічної смерті вкрали обручку. “Об’єктив” нагадує головні новини дня.

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Заяву про гучні успіхи він прочитав з папірця під час пресконференції у Бішкеку. Серед того, що, на думку російського диктатора, перейшло під контроль його військ, опинилися зокрема селище Козача Лопань та село Піски-Радьківські на Харківщині. У Силах оборони спростували слова Путіна. Чотирнадцятий армійський корпус ЗСУ опублікував заяву: Козача Лопань перебуває під контролем СОУ. Обстановка в цьому районі напружена, там тривають активні бойові дії. Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в коментарі “Суспільному” уточнив: загарбники справді присутні в північній частині Козачої Лопані, котра знаходиться поряд із кордоном. Більшу частину населеного пункту контролюють українські захисники. Що ж до села Піски-Радьківські, згаданого Путіним, то воно взагалі знаходиться за 14 кілометрів від лінії фронту.

Але не такого масштабу та не в тих локаціях, про які розповідав Путін. Аналітики проєкту DeepState повідомили: ворог просунувся на двох ділянках у прикордонних районах: поблизу села Бочкове Вовчанської громади та села Іващине Вільхуватської громади.

Таку статистику опублікував міський голова Ігор Терехов. Він зазначив, що спостерігається стійка тенденція до збільшення тривалості повітряних тривог. І пояснив це зростанням кількості погроз.

Поліція повідомила про підозру співробітниці одного з медичних закладів Харкова. Туди в березні цього року доставили жінку в стані клінічної смерті. Слідчі вважають: фігурантка скористалася безпорадним станом пацієнтки, щоб забрати її обручку. Ювелірний виріб оцінили у 13 тисяч гривень.

Це не перше таке поповнення. Однак у пресслужбі екопарку зазначають: “Щоразу – це таке диво, яке просто неможливо описати словами”. Відвідувачам малюків обіцяють показати під час Балу хризантем. Його планують розпочати 1 жовтня, якщо дозволить безпекова ситуація.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне: