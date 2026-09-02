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В Україні змінять систему тривог: буде два рівні загроз – Зеленський

Україна 17:47   02.09.2026
Оксана Горун
В Україні змінять систему тривог: буде два рівні загроз – Зеленський Фото: ХМР

Кабмін підготував серію заходів у відповідь на нову російську тактику – нескінченними нальотами “шахедів” паралізувати життя в Україні.

Президент України Володимир Зеленський після доповіді прем’єр-міністра Сергія Корецького повідомив основні пункти запропонованих змін. Значна частина стосується столиці – Києва, проте є зміни, які позначаться на всіх регіонах.

“Будуть оновлені системи оповіщення про наявну загрозу. Люди мають розуміти абсолютно чітко, на що саме і як саме треба реагувати. Будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний”, – написав Зеленський.

Передбачається, що жовтий рівень тривоги відповідатиме нальоту дронів, червоний – ракетній небезпеці та масованим атакам. Коригуватимуть параметри визначення рівня загрози в щотижневому режимі – Генштаб та Повітряні сили ЗСУ разом із цивільною владою. Зміняться звукові сигнали оповіщення: вони будуть різними для різного рівня загрози. Відбій тривоги більше не позначатимуть сиреною – вона звучатиме лише при оголошенні про небезпеку.

“Готується запровадження більш чітких і диференційованих за рівнем загрози звукових сигналів оповіщення про повітряну тривогу. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Доручив також опрацювати більш чітку географічну диференціацію тривог, щоб оголошення тривоги та реагування було саме в тій частині місцевості, де об’єктивно є загроза”, – наголосив Зеленський.

зелений та корецький у кабінеті
Фото: пресслужба ОПУ

Крім змін у тривогах, планують змінювати й реагування на них.

“Уряд України та органи місцевого самоврядування разом із військовими, МВС і ДСНС України мають встановити чіткі критерії для уможливлення роботи державних структур, органів місцевого самоврядування, бізнесу та інших визначених економічних і соціальних об’єктів під час жовтого рівня загрози”, – зазначив президент.

Також планують оновити нормативи розташування укриттів (у тому числі мобільних) у містах та громадах, у Києві – переглянути алгоритми роботи громадського транспорту, зокрема – метро.

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“Владам інших міст буде запропоновано переглянути межі комендантської години з урахуванням реальних потреб безпеки людей та роботи бізнесу”, – повідомив Володимир Зеленський.

Без змін поки що залишаються правила роботи сфери освіти: шкіл, дитячих садків та вишів.

Зазначимо, в Харкові з лютого 2025 року працює система диференційованої повітряної тривоги. Мешканців попереджають про тип загрози голосовими повідомленнями після сирени. Крім того, сигнали подають лише тоді, коли є загроза для міста, а не для віддалених населених пунктів області. На початку така система дозволила суттєво скоротити тривалість тривог у Харкові. Однак останнім часом вони знову стали затяжними. За даними мера Ігоря Терехова, в серпні тривоги в місті тривали 22 доби.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 17:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Кабмін підготував серію заходів у відповідь на нову російську тактику – нескінченними нальотами “шахедів” паралізувати життя в Україні".