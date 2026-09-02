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На вулиці Бучми у Харкові відновлюють будинок після “прильотів” (фото)

Суспільство 15:49   02.09.2026
Олена Нагорна
На вулиці Бучми у Харкові відновлюють будинок після “прильотів” (фото) Фото: Харківська міськрада

На вулиці Бучми у Харкові триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок численних прямих влучань російських снарядів.

Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції міськради, на об’єкті вже відновили пошкоджені конструкції та скління, встановили вхідні двері у квартирах і тамбурах, відремонтували покрівлю, утеплили технічний поверх і підвальне приміщення.

У під’їздах фахівці провели оздоблювальні роботи, а зараз там укладають нову плитку. Паралельно триває заміна інженерних мереж, утеплення та фарбування фасаду, а також відновлення вхідних груп.

Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада
Фото: Харківська міськрада

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, харківські ОСББ, житлові кооперативи та керуючі компанії масово приєднуються до урядової програми “СвітлоДім”, щоб забезпечити свої будинки альтернативними джерелами живлення. Загалом у місті 1021 будинок таких форм власності, з яких планують взяти участь у проєкті 426. 325 заявки вже подали, з них схвалили 268 на загальну суму 68,4 мільйона гривень.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 15:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Бучми у Харкові триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який був пошкоджений внаслідок численних прямих влучань російських снарядів.".