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Путін «освободил» Козачу Лопань, оточив угруповання ЗСУ та підходить до Сум

Світ 09:42   02.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Путін «освободил» Козачу Лопань, оточив угруповання ЗСУ та підходить до Сум

На пресконференції президент Росії Володимир Путін вкотре зробив низку гучних заяв про успіхи ЗС РФ на фронті в Україні. Зокрема, російський диктатор похвалився “визволенням” одразу 14 населених пунктів, окремо виділивши окупацію селища Козача Лопань та міста Святогірськ.

“Під контроль російських військ перейшли 14 населених пунктів. У тому числі звільнено Козачу Лопань, а вчора – місто Святогірськ”, – похвалився Путін.

Відео: STERNENKO

Однак жодних підтверджень окупації Козачої Лопані немає. За даними аналітиків проєкту DeepState, ситуація на цій ділянці фронту залишається незмінною вже з 18 липня. Тоді окупанти дійсно просунулися біля прикордоння та наблизилися до селища. Але ж населений пункт досі залишається під повним контролем ЗСУ.

Заплутався Путін не лише в тому, де перебувають військові РФ, а й у назвах населених пунктів, біля яких окупанти нібито “оточили угруповання ЗСУ”. Не з першого разу, а лише кілька разів перечитавши назву села на лівому березі Осколу, російський диктатор також похвалився успіхами в районі Пісків-Радьківських Ізюмського району.

Відео: STERNENKO

“На лівому березі Червонооскільського водосховища в районі населеного пункту… Піски-Радьківські (оточили, – ред.) велике угруповання противника”, – упевнений Путін.

“Захопив” президент РФ також Святогірськ, хоча згідно з картами, російським військовим необхідно подолати близько десяти кілометрів, щоб хоча б наблизитися до міста. Прорахувався Путін і коментуючи ситуацію на Сумщині. Він наголосив: окупанти знаходяться за 12 кілометрів від міста. Тоді як ця відстань, як мінімум, удвічі більша.

Перед початком пресконференції росЗМІ анонсували: незабаром президент Володимир Путін виступить із низкою важливих заяв.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2026 в 09:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пресконференції президент Росії Володимир Путін вкотре зробив низку гучних заяв про успіхи ЗС РФ на фронті в Україні.".