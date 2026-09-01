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Майже сто БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов

Події 08:43   01.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Майже сто БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов

Харків та 13 населених пунктів обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів у сел. Золочів зазнали гострої реакції на стрес 30-річна жінка, 7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик”, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

  • дві ракети;
  • КАБ;
  • шість БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 85 БпЛА (тип встановлюється)

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах Харківської області.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2026 в 08:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків та 13 населених пунктів обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".