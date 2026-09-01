Майже сто БпЛА атакували Харківщину за добу – Синєгубов

Харків та 13 населених пунктів обстріляли росіяни минулої доби, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Внаслідок обстрілів у сел. Золочів зазнали гострої реакції на стрес 30-річна жінка, 7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик”, – написав Синєгубов.

За добу по регіону вдарило таке озброєння:

дві ракети;

КАБ;

шість БпЛА типу «молния»;

вісім fpv-дронів;

85 БпЛА (тип встановлюється)

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах Харківської області.