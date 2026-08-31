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У росіян хвиля паніки: СОУ створили умови для оточення ЗС РФ на Харківщині

Фронт 16:38   31.08.2026
Оксана Горун
У росіян хвиля паніки: СОУ створили умови для оточення ЗС РФ на Харківщині Ілюстрація: мапа DeepState

Воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, як реагують російські джерела на успіхи СОУ в районі Дворічної.

“Зараз серед росіян виникає чергова хвиля паніки, оскільки в районі Западного, виявляється, СОУ створили умови для оточення російського підрозділу, який залишається в східних локаціях цього невеличкого населеного пункту. Тобто можна говорити про те, що СОУ майже повністю наблизились до своєї задачі – перерізати по правому берегу річки Оскіл росіянам через Голубівку вихід на Куп’янськ. Тобто всі їхні інфільтрації, які відбувалися через Голубівку, зараз нейтралізуються перерізанням в районі Дворічанського плацдарму, а також Западного“, – повідомив Коваленко на Oboz.ua.

Відео: Oboz.ua

За словами аналітика, панічні настрої в “Z-середовищі” є загалом із приводу ймовірної зачистки Силами оборони Дворічної. У разі підтвердження цієї інформації виявиться, що окупанти втратили весь Дворічанський плацдарм. Його формували тривалий час із двома цілями: створити умови для інфільтрації до Куп’янська, а в перспективі – відкрити Великобурлуцький напрямок.

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“І з цього робимо висновок, що Великобурлуцький напрямок точно не відкриється”, – підсумував Коваленко.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 16:38;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Воєнно-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко повідомив, як реагують російські джерела на успіхи СОУ в районі Дворічної".