Родину з чотирма дітьми вивезли з Куп’янського району (відео)

Поліціянти продовжують евакуювати дітей із небезпечних зон на Харківщині. З Куп’янського району везуть дорогами, котрі прикриті антидроновими сітками, – за постійної загрози обстрілу.

“З небезпечної території правоохоронці вивезли сімох цивільних мешканців, серед яких четверо дітей. Евакуаційний захід відбувався в умовах постійної загрози ворожих обстрілів та застосування противником безпілотних літальних апаратів”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Евакуація пройшла успішно, зазначили в ГУНП.

Зазначимо, сьогодні, 31 серпня, російський FPV-дрон атакував автомобіль з двома дітьми в Золочеві. З цього селища обов’язкова евакуація оголошена ще з 2 червня.