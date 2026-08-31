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Родину з чотирма дітьми вивезли з Куп’янського району (відео)

Суспільство 16:06   31.08.2026
Оксана Горун
Родину з чотирма дітьми вивезли з Куп’янського району (відео)

Поліціянти продовжують евакуювати дітей із небезпечних зон на Харківщині. З Куп’янського району везуть дорогами, котрі прикриті антидроновими сітками, – за постійної загрози обстрілу.

“З небезпечної території правоохоронці вивезли сімох цивільних мешканців, серед яких четверо дітей. Евакуаційний захід відбувався в умовах постійної загрози ворожих обстрілів та застосування противником безпілотних літальних апаратів”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Евакуація пройшла успішно, зазначили в ГУНП.

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Зазначимо, сьогодні, 31 серпня, російський FPV-дрон атакував автомобіль з двома дітьми в Золочеві. З цього селища обов’язкова евакуація оголошена ще з 2 червня.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2026 в 16:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліціянти продовжують евакуювати дітей із небезпечних зон на Харківщині. З Куп’янського району везуть дорогами, котрі прикриті антидроновими сітками ".