Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)

У селі Безруки Дергачівської громади співробітники поліції та служби у справах дітей переконували місцевих мешканців виїхати на безпечніші території. Обов’язкову евакуацію з населеного пункту, зокрема примусову — сімей з дітьми, Рада оборони області оголосила ще 3 липня.

Правоохоронці відвідали такі сім’ї з дітьми, які залишаються у селі, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.

“Перебування дітей на території, де існує постійна загроза обстрілів, становить небезпеку для їхнього життя та здоров’я. Батькам роз’яснили порядок проведення обов’язкової евакуації, можливості отримання допомоги під час виїзду та подальшого розміщення”, – йдеться в публікації.

Окремо правоохоронці роз’яснили батькам їхню відповідальність за забезпечення безпеки дітей та наслідки невиконання вимог щодо обов’язкової евакуації з небезпечних територій.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 3 липня на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення щодо розширення зони евакуації із громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. У Дергачівській громаді обов’язкова евакуація та примусова евакуація дітей була оголошена з селищ Питомник, Нове, Слатине, а також сіл Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.