Live

Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)

Суспільство 18:35   20.08.2026
Олена Нагорна
Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)

У селі Безруки Дергачівської громади співробітники поліції та служби у справах дітей переконували місцевих мешканців виїхати на безпечніші території. Обов’язкову евакуацію з населеного пункту, зокрема примусову — сімей з дітьми, Рада оборони області оголосила ще 3 липня.

Правоохоронці відвідали такі сім’ї з дітьми, які залишаються у селі, інформують у ГУ Нацполіції Харківської області.

“Перебування дітей на території, де існує постійна загроза обстрілів, становить небезпеку для їхнього життя та здоров’я. Батькам роз’яснили порядок проведення обов’язкової евакуації, можливості отримання допомоги під час виїзду та подальшого розміщення”, – йдеться в публікації.

Окремо правоохоронці роз’яснили батькам їхню відповідальність за забезпечення безпеки дітей та наслідки невиконання вимог щодо обов’язкової евакуації з небезпечних територій.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 3 липня на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення щодо розширення зони евакуації із громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. У Дергачівській громаді обов’язкова евакуація та примусова евакуація дітей була оголошена з селищ Питомник, Нове, Слатине, а також сіл Руська Лозова, Солоний Яр, Безруки, Лещенки.

Читайте також: «Перетворюється на купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)
Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)
20.08.2026, 18:35
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
Біля ТРЦ у Харкові жорстоко побили чоловіка: підозрюваних затримали
20.08.2026, 15:43
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
Харків’янам радять не купатися у Журавлівському гідропарку: що знайшли у воді
20.08.2026, 15:07
«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹
«Перетворюється в купу бетонних руїн»: Канашевич показав Куп’янськ з висоти 📹
20.08.2026, 16:12
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)
Дим над “Барабашово”: у ДСНС повідомили, що горіло (фото)
20.08.2026, 17:09
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
Масштабні обшуки у військових частинах: ДБР працює і на Харківщині
20.08.2026, 14:03

Новини за темою:

19.08.2026
Конфлікт біля під’їзду в Харкові закінчився різаниною – що сталося
18.08.2026
Маршрутка з людьми та вантажівка зіткнулися під Харковом: п’ятеро постраждалих
18.08.2026
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
17.08.2026
Під вікнами багатоповерхівки у Харкові знайшли мертвим 40-річного чоловіка
16.08.2026
Діти врятували цуценят, яких намагалися втопити на Харківщині (відео)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Евакуація дітей – примусова: як умовляють мешканців села під Харковом (відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 18:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Безруки Дергачівської громади співробітники поліції та служби у справах дітей переконували місцевих мешканців виїхати на безпечніші території.".