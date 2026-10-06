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Дев’ять штурмів росіян стримали СОУ на Харківщині – де точилися бої

Україна 08:31   06.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Дев’ять штурмів росіян стримали СОУ на Харківщині – де точилися бої Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 6 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині дев’ять разів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував чотири рази в районі Ізбицького, Тернової та Лимана.

На Куп’янському – ЗСУ відбили п’ять штурмів окупантів біля Радьківки та Довгенького.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Вчора противник завдав 84 авіаційні удари, під час яких скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9811 дронів-камікадзе та здійснили 2507 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 54 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 08:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 6 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби росіяни намагалися прорватися на Харківщині дев’ять разів.".