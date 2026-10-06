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Наслідки нічного “прильоту” на підприємстві в Харкові показала ДСНС

Події 08:16   06.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Наслідки нічного “прильоту” на підприємстві в Харкові показала ДСНС

Вночі 6 жовтня росіяни атакували Харків, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області. 

Рятувальники уточнили, що ворог ударив по цивільному підприємству в Київському районі. Внаслідок обстрілу спалахнуло складське приміщення.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Постраждалих та загиблих через удари немає, уточнили в ДСНС.

Обстріл Харкова 6 жовтня

“До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС та комунальні служби міста”, – написали рятувальники.

Обстріл Харкова 6 жовтня

Нагадаємо, ніч 6 жовтня у Підмосков’ї пройшла вкрай неспокійно. Місцеві скаржилися на гучні вибухи, боялися “прильотів” і, як виявилося, не дарма. Замість того, щоб успішно збивати українські цілі, російська ППО вдарила по житловому будинку. Тим часом ЗСУ успішно атакували Лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Володарська”.

Читайте також: Новини Харкова — головне 6 жовтня: як минула ніч

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 08:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 6 жовтня росіяни атакували Харків, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області. ".