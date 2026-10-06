Наслідки нічного “прильоту” на підприємстві в Харкові показала ДСНС

Вночі 6 жовтня росіяни атакували Харків, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники уточнили, що ворог ударив по цивільному підприємству в Київському районі. Внаслідок обстрілу спалахнуло складське приміщення.

Постраждалих та загиблих через удари немає, уточнили в ДСНС.

“До ліквідації наслідків ворожого удару залучались підрозділи ДСНС та комунальні служби міста”, – написали рятувальники.

Нагадаємо, ніч 6 жовтня у Підмосков’ї пройшла вкрай неспокійно. Місцеві скаржилися на гучні вибухи, боялися “прильотів” і, як виявилося, не дарма. Замість того, щоб успішно збивати українські цілі, російська ППО вдарила по житловому будинку. Тим часом ЗСУ успішно атакували Лінійну виробничо-диспетчерську станцію “Володарська”.