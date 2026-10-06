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Последствия ночного «прилета» по предприятию в Харькове показала ГСЧС

Происшествия 08:16   06.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
Последствия ночного «прилета» по предприятию в Харькове показала ГСЧС

Ночью 6 октября россияне атаковали Харьков, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Спасатели уточнили, что враг ударил по гражданскому предприятию в Киевском районе. В результате обстрела загорелось складское помещение.

Обстрел Харькова 6 октября

Пострадавших и погибших из-за ударов нет, уточнили в ГСЧС.

Обстрел Харькова 6 октября

«К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС и коммунальные службы города», – написали спасатели.

Обстрел Харькова 6 октября

Напомним, ночь 6 октября в Подмосковье прошла крайне неспокойно. Местные жаловались на громкие взрывы, боялись «прилетов» и как оказалось – не зря. Вместо того, чтобы успешно сбивать украинские цели, российская ПВО ударила по жилому дому. Тем временем ВСУ успешно атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию «Володарская».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 6 октября 2026 в 08:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью 6 октября россияне атаковали Харьков, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".