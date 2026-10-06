Последствия ночного «прилета» по предприятию в Харькове показала ГСЧС

Ночью 6 октября россияне атаковали Харьков, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Спасатели уточнили, что враг ударил по гражданскому предприятию в Киевском районе. В результате обстрела загорелось складское помещение.

Пострадавших и погибших из-за ударов нет, уточнили в ГСЧС.

«К ликвидации последствий вражеского удара привлекались подразделения ГСЧС и коммунальные службы города», – написали спасатели.

Напомним, ночь 6 октября в Подмосковье прошла крайне неспокойно. Местные жаловались на громкие взрывы, боялись «прилетов» и как оказалось – не зря. Вместо того, чтобы успешно сбивать украинские цели, российская ПВО ударила по жилому дому. Тем временем ВСУ успешно атаковали Линейную производственно-диспетчерскую станцию «Володарская».