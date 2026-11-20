Движение трамваев на Салтовском шоссе и в Салтовском переулке, от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, будет прекращено с 9:00 до 15:00 21 ноября.

Причина – ремонт контактной сети, объяснили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В это время трамваи будут курсировать так:

№6: от вокзала «Харьков-Пассажирский» до парка Машиностроителей;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».

В это время на Салтовском шоссе будет курсировать временный автобус №8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – ст. м. «Защитников Украины» (разворотный круг троллейбуса) – ул. Олега Громадского – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – Салтовское шоссе – Салтовское шоссе (602-й микрорайон).

Напомним, в субботу, 21 ноября, с 9:00 до 17:00 будут обесточены потребители части Индустриального района Харькова. Причина – проведение ремонтных работ, объяснили в АО «Харьковоблэнерго». По каким адресам не будет света – читайте здесь.