Около 09:00 в Харькове начали вновь раздаваться взрывы. Вначале россияне вновь атаковали Шевченковский район.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: враг бил беспилотниками. Информации о пострадавших нет, однако поврежден бизнес-центр.

После чего прилетело по Новобаварскому району.

«Обломки вражеского дрона упали на гаражный кооператив. Без пострадавших, повреждено несколько гаражей», – добавил мэр Игорь Терехов.

Напомним, рано утром 20 ноября россияне начали обстреливать Харьков. Все удары пришлись по Шевченковскому району. Первый «прилет» зафиксировали около 04:22. Мэр Игорь Терехов уточнил: удар пришелся по медицинскому учреждению. Также известно о четырех пострадавших. В здании выбито больше 50 окон. Еще один удар был около 05:55. На этот раз враг атаковал жилой комплекс – также в Шевченковском районе. Повреждены пять автомобилей на парковке возле жилого комплекса и остекление окон первого этажа многоквартирного дома, написал начальник ХОВА Олег Синегубов.