Российский БпЛА ударил по Салтовскому району около 17:55 19 ноября. По предварительной информации, есть пострадавшие, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Дополнено в 18:18. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что попадание произошло у остановки общественного транспорта, повреждены магазины. На данный момент, известно о пяти пострадавших.

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о двух пострадавших.

Также в соцсетях сообщают о серии взрывов за пределами города.

Перед этим мониторинговые каналы сообщали об угрозе «Молнии» и КАБов.

Напомним, сегодня, 19 ноября армия РФ атаковала жилой дом в городе Изюм, разрушен подъезд. Пострадал 21 человек, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в Изюме из-за удара РФ 13 человек получили ранения, восемь — острую реакцию на стресс. Среди пострадавших – четверо детей.