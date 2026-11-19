19 ноября армия РФ атаковала жилой дом в городе Изюм. Есть пострадавшие, разрушен подъезд.

Дополнено в 12:44. В Изюме уже известно о 12 пострадавших в результате удара РФ. В частности, медики оказали помощь четырем детям, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным Изюмской ГВА, в 11:33 враг атаковал город из РСЗО.

«Попадание зафиксировано в центральной части города. В результате атаки потерпел разрушение один и получили повреждения несколько многоквартирных домов и частные домовладения», — говорится в сообщении.

12:23. Сейчас известно о двух пострадавших. Под завалами могут находиться люди, отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в результате удара разрушен подъезд. Также загорелась квартира на пятом этаже в доме напротив.

Напомним, за прошедшие сутки под вражеским огнем находились восемь населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в традиционной утренней сводке. За сутки враг выпустил на регион один КАБ, 16 БпЛА типа «Герань-2», один FPV, тип еще девяти беспилотников устанавливают. В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Лозовском и Чугуевском районах.