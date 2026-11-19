Стоит ли волноваться харьковчанам из-за ракеты «филин» — мнение военного
Будут ли бить россияне по приграничью и по Харькову новыми крылатыми ракетами «Филин», МГ «Объектив» рассказал заместитель командира батальона беспилотных систем 420-го ОПБпС ASTUR Салах, позывной «Гора».
«Такие изделия оккупанты делают в основном для того, чтобы удешевить удары на стратегическую глубину. То есть не на оперативно-тактическую, не на глубину вероятного тыла за позициями, а именно на стратегическую глубину. Потому что у них для ударов по ближнему тылу есть средства, те же реактивные дроны. Но если брать к примеру баллистику, для них это уже дорого. Реально дорого. И поэтому они, так же как и мы, ищут более дешевые способы бить именно на стратегическую глубину», — пояснил заместитель командира батальона беспилотных систем.
По словам офицера, россияне, скорее всего, направят удары «филина» на центр и запад Украины. Что касается Харькова, то по нему били и более опасными средствами. Хотя все равно горожанам стоит беречься и не пренебрегать тревогами.
Напомним, в Украине уже зафиксированы частные случаи применения новых образцов воздушного оружия, в частности речь идет о малых ракетах «филин», сообщил МГ «Объектив» Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ.