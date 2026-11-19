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• Дата публикации материала: 19 ноября 2026 в 09:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будут ли бить россияне по Харькову новыми ракетами «Филин», МГ «Объектив» рассказал замкомандира батальона беспилотных систем 420-го ОПБпС ASTUR Салах, позывной «Гора».".