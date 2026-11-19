Чи варто хвилюватися харків’янам через ракету «филин» – думка військового
Чи битимуть росіяни по прикордонню і Харкову новими ракетами «филин», МГ «Об’єктив» розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR Салах, позивний «Гора».
«Такі вироби окупанти роблять переважно для того, щоб здешевити удари на стратегічну глибину. Тобто не на оперативну тактичну, не на глибину вірогідного тилу за позиціями, а саме на стратегічну глибину. Тому що в них для ударів по ближньому тилу є засоби, ті самі реактивні дрони. Але якщо брати за приклад балістику, для них це вже дорого. Реально дорого. І тому вони, так само, як і ми, шукають дешевші способи бити саме на стратегічну глибину», – пояснив заступник командира батальйону безпілотних систем.
За словами офіцера, росіяни скоріше за все спрямують удари «филина» на центр і захід України. Щодо Харкова, то по ньому били і більш небезпечними засобами. Хоча все одно містянам варто берегтися і не нехтувати тривогами.
Нагадаємо, в Україні вже зафіксовані окремі випадки застосування нових зразків повітряної зброї, зокрема йдеться про малі ракети «филин», повідомив МГ “Об’єктив” Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.