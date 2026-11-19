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Чи варто хвилюватися харків’янам через ракету «филин» – думка військового

Якщо вам цікава новина: «Чи варто хвилюватися харків’янам через ракету «филин» – думка військового», то перегляньте більше у розділі Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2026 в 09:31;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи битимуть росіяни по прикордонню і Харкову новими ракетами «филин», «Об’єктиву» розповів заступник командира батальйону безпілотних систем 420 ОПБпС ASTUR Салах, позивний «Гора».".