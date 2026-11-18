Вранці 18 листопада в АТ “Харківобленерго” розповіли, що в регіоні ввели аварійні відключення світла.

“Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів”, – пояснили в обленерго.

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі споживачів просять із розумінням поставитися до ситуації та економно споживати електроенергію.

“Також нагадуємо про необхідність суворого дотримання правил електробезпеки”, – додали енергетики.

Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.