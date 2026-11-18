Аварійні відключення світла розпочалися на Харківщині: що відомо
Вранці 18 листопада в АТ “Харківобленерго” розповіли, що в регіоні ввели аварійні відключення світла.
“Мережеві обмеження зумовлені складною ситуацією в Об’єднаній енергетичній системі України внаслідок ворожих обстрілів енергетичних об’єктів”, – пояснили в обленерго.
У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі споживачів просять із розумінням поставитися до ситуації та економно споживати електроенергію.
“Також нагадуємо про необхідність суворого дотримання правил електробезпеки”, – додали енергетики.
Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень світла.