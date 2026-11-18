Протягом минулої доби на Харківщині було шість боїв, пише Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували шість разів біля Цегельного, Охрімівки, Миколаївки та Зарубинки.

На Куп’янському – ворог просунутися не намагався.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Учора противник завдав двох ракетних та 87 авіаційних ударів, зокрема скинув 220 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 6990 дронів-камікадзе та здійснили 2418 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили в ГШ.

Також Генштаб оновив інформацію про втрати росіян: