Росіяни масово атакували вночі Україну, а Сили оборони демонтували частину Керченського мосту. На Харківщині під ударом опинився об’єкт енергетики, у Харкові виникали проблеми із напругою, діють жорсткі графіки. “Об’єктив” нагадує головні новини 17 листопада.

Росіяни масовано атакували важливий об’єкт енергосистеми на Харківщині вночі. Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він не уточнив, де саме відбувалася атака, але відзначив, що вже йдуть аварійно-відновлювальні роботи. Протягом ночі Синєгубов і мер Харкова Терехов повідомляли про ракетний удар по Холодногірському району. Значні перебої в енергопостачанні розпочалися ще до цієї атаки. Напередодні ввечері після стрибків напруги частина обласного центру опинилася в умовах блекауту. Відключилося вуличне освітлення, зупинявся наземний електротранспорт і поїзди в метро. Про збої в роботі електротрансу мерія Харкова інформувала також сьогодні зранку. Синєгубов пояснив ці події залежністю від загальнонаціональної енергетичної мережі. Зараз Харківщина отримує електроенергію обмежено, діють жорсткі графіки відключень, а напруги в мережах не вистачає.

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Командування Повітряних сил ЗСУ інформувало про атаку балістичними «іскандерами» та «цирконами», а також – авіаційними ракетами, «шахедами» та «бандеролями». Центр стратегічних комунікацій повідомляв про постраждалих через «прильоти» в Запоріжжі, Києві, Вінниці, на Черкащині, Дніпропетровщині, Одещині та Рівненщині. За даними ДСНС, у Києві загинули дві людини, ще дві – на Кіровоградщині та у Вінниці. Під ударом, зокрема, були об’єкти критичної інфраструктури в Чернівецькій і Київській областях та два мости через Дніпро в Києві. Протягом дня мер столиці Віталій Кличко повідомив, що рух Південним мостом частково відновлюють.

Рух Кримським мостом закритий. Уночі самобуд окупантів демонтували Сили оборони. СБУ підтвердила повне знищення однієї з арок та автомобільного прольоту конструкції. Залізнична частина споруди ще стоїть, але, за попередніми даними, також пошкоджена. Президент України Володимир Зеленський відзначив, що руйнація моста відбулася внаслідок сьомого етапу операції, яку реалізовували протягом кількох тижнів. Її координували СБУ та Генштаб ЗСУ. Використали озброєння українського виробництва. У тому числі ракети «Нептун» і «Фламінго». В СБУ особливо відзначили результативність дронів «Паляниця». Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді анонсував, що поїздки сухопутним коридором у Крим для росіян «відтепер заграють новою палітрою».

З 18 листопада в регіоні запрацює шестизонова сітка, попередила Укрзалізниця. Новацію поступово впроваджують у всіх регіонах України. Вартість квитка залежить від відстані та є однаковою в межах однієї зони. Наприклад, до 50 км – 30 грн, до 90 км – 55 грн. Максимальна ціна – 150 грн у зоні понад 250 км.

Дерева, що росли біля ХНАТОБу, «переїхали»

У Харкові продовжують осінню висадку дерев і багаторічних квітів. Зеленбуд повідомив, що деревця, які прикрашали майданчик біля оперного театру, тепер будуть рости перед Держпромом і біля Каскаду. Також у саду Шевченка та Центральному парку висаджують цибулини тюльпанів. Навесні визначені ділянки прикрасять понад двадцять тисяч квітів.

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