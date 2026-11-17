Зловмисники видаються співробітниками СБУ, звинувачують громадян у фінансуванні армії РФ та вимагають гроші, попереджає про шахрайську схему Нацполіція Харківщини.

Під час телефонної розмови шахраї представляються співробітниками СБУ або Нацполіції.

«Вони стверджують, що людина нібито причетна до фінансування армії рф через придбання певних товарів, та повідомляють, що щодо неї проводиться перевірка або вона перебуває під слідством», – розповіли у Нацполіції.

Потім зловмисники залякують співрозмовників наслідками і вимагають терміново переказати гроші на сторонні рахунки або передати готівку.

Правоохоронці наголошують: це шахрайство, тому що працівники поліції та СБУ не телефонують громадянам і не вимагають переказувати гроші на сторонні рахунки, передавати готівку чи декларувати заощадження у такий спосіб.

Тому, щоб не стати жертвою шахраїв, громадян закликають дотримуватися простих правил безпеки:

не панікувати та не піддавайтеся на погрози й психологічний тиск негайно припинити розмову з невідомим абонентом, що висуває подібні вимоги; не повідомляйте стороннім особам персональні та банківські дані; не переходьте за підозрілими посиланнями та не виконуйте інструкцій незнайомців; у жодному разі не переказуйте та не передавайте кошти на вимогу телефонних співрозмовників; самостійно перевіряйте отриману інформацію через офіційні канали зв’язку відповідних установ.

Якщо вам зателефонують з подібними повідомленнями, негайно повідомте про це поліцію за номерами 102 або 112. За можливості збережіть номер телефону, з якого надходив дзвінок.

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