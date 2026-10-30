Довірився знайомому і залишився без золота та грошей: копи вручили підозру

Понад 48 тисяч гривень отримав за чужі прикраси мешканець Харкова через ломбард. Коштовності належали його знайомому, проте гроші той так і не отримав, повідомили в облуправлінні поліції.

Шахрайство сталося у Основ’янському районі Харкова. Як розповіли у поліції, чоловік запропонував знайомому продати його золоті прикраси через ломбард. Довірившись йому, потерпілий передав золотий ланцюжок та перстень. Після їхнього продажу чоловік отримав гроші, проте власнику їх не передав.

Експертиза оцінила розмір заподіяного потерпілому збитків у понад 48 тисяч гривень.

Фігуранту повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Харкові шахраї намагалися обдурити 71-річну мешканку. Вони вигадали ДТП доньці та термінову операцію, щоб виманити гроші. Жінка запідозрила обман.