Полювали на чужу землю: на Харківщині шахраї організували злочинну схему

Шахраї полювали на земельні ділянки людей похилого віку, які переоформляли на спільників за довіреностями, повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

Учасники злочинної групи знаходили власників земельних ділянок, це були переважно люди похилого віку. Їх шахраї переконували оформити довіреності, щоб нібито підготувати документи до продажу землі та які надавали право представляти їхні інтереси. Для проведення оборудок зловмисники використовували нотаріально посвідчені довіреності та договори. Надалі вже без відома власників цю землю перереєстровували на близьких друзів і родичів, а потім продавали третім особам.

У 2024 році один із потерпілих погодився продати власні земельні ділянки за 3 000 доларів. Для оформлення необхідних документів він видав довіреність на «представника», який мав займатися підготовкою угоди. Однак коштів власник так і не отримав. Скориставшись наданими повноваженнями, зловмисники відчужили землю на користь іншої особи.

Правоохоронці вже встановили щонайменше вісім потерпілих у Харківській області. В окремих випадках зловмисники також отримували доступ до банківських рахунків потерпілих.

Двом учасникам групи повідомили про підозру у шахрайстві, їм загрожує до восьми років увʼязнення.

17 вересня поліціянти провели 16 обшуків у Київській, Кіровоградській, Харківській областях та у Харкові за місцями проживання та в автівках фігурантів.

Правоохоронці вилучили довіреності, договори купівлі-продажу земельних ділянок, документи щодо спадщини та іншого нерухомого майна, банківські картки, розписки, мобільні телефони, компʼютерну техніку, грошові кошти та чорнові записи.

Наразі правоохоронці продовжують документування діяльності інших учасників схеми, встановлюють повне коло потерпілих і перевіряють додаткові факти незаконного заволодіння земельними ділянками.