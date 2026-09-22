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Звільнили: із села Западне на Харківщині вибили росіян – DeepState

Фронт 18:46   22.09.2026
Оксана Якушко
Звільнили: із села Западне на Харківщині вибили росіян – DeepState

Про деокупацію села Западне Куп’янського району Харківської області поінформував аналітичний гурт DeepState на своїй сторінці у Телеграм. 

“Сили Оборони України повернули контроль поблизу Западного”, – йдеться у повідомленні аналітиків.

 

Як раніше повідомляла МГ “Об’єктив”, 20 вересня аналітики проєкту DeepState поновили карти бойових дій в Україні. За їхніми даними, СОУ деокупували одразу два населені пункти на Лиманському напрямку. Успішний контрнаступ триває за 10 км від кордону Харківської області. Росіян вибили із села Шандриголове Краматорського району Донецької області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 18:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про деокупацію села Западне Куп’янського району Харківської області поінформував аналітичний гурт DeepState на своїй сторінці у Телеграм. ".