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Освободили: из села Западное на Харьковщине выбили россиян — DeepState

Фронт 18:46   22.09.2026
Оксана Якушко
Освободили: из села Западное на Харьковщине выбили россиян — DeepState Скриншот

О деоккупации села Западное Купянского района Харьковской области проинформировала аналитическая группа DeepState на своей странице в Телеграм. 

«Силы Обороны Украины вернули контроль вблизи Западного», — говорится в сообщении аналитиков.

 

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20 сентября аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий в Украине. По их данным, СОУ деоккупировали сразу два населенных пункта на Лиманском направлении. Успешное контрнаступление продолжается в 10 км от границы Харьковской области.  Россиян выбили из села Шандриголово Краматорского района Донецкой области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 18:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О деоккупации села Западное Купянского района Харьковской области проинформировала аналитическая группа DeepState на своей странице в Телеграм. ".