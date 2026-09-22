Освободили: из села Западное на Харьковщине выбили россиян — DeepState

О деоккупации села Западное Купянского района Харьковской области проинформировала аналитическая группа DeepState на своей странице в Телеграм.

«Силы Обороны Украины вернули контроль вблизи Западного», — говорится в сообщении аналитиков.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», 20 сентября аналитики проекта DeepState обновили карты боевых действий в Украине. По их данным, СОУ деоккупировали сразу два населенных пункта на Лиманском направлении. Успешное контрнаступление продолжается в 10 км от границы Харьковской области. Россиян выбили из села Шандриголово Краматорского района Донецкой области.