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Новости Харькова — главное 22 сентября: как прошла ночь

Общество 07:20   22.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 22 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

КАБы, «бандероли» и беспилотники летели ночью на Харьковщину

В 00:52 украинские защитники предупредили об ударных беспилотниках, которые летели с севера Харьковщины на юг.

В 01:58 в Воздушынх силах ВСУ сообщили, что возникла угроза применения баллистики. Уже через минуту на Харьковщине появились скоростные цели – ракеты полетели на Днепропетровскую область. Через пол часа зафиксировали пуски «Бандеролей» и КАБов.

В течение часа на Харьковскую область враг еще несколько раз выпускал авиабомбы.

Информации о «прилетах» в Харькове нет. По состоянию на 07:20 в регионе – без угроз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 07:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".