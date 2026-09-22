Новости Харькова — главное 22 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

КАБы, «бандероли» и беспилотники летели ночью на Харьковщину

В 00:52 украинские защитники предупредили об ударных беспилотниках, которые летели с севера Харьковщины на юг.

В 01:58 в Воздушынх силах ВСУ сообщили, что возникла угроза применения баллистики. Уже через минуту на Харьковщине появились скоростные цели – ракеты полетели на Днепропетровскую область. Через пол часа зафиксировали пуски «Бандеролей» и КАБов.

В течение часа на Харьковскую область враг еще несколько раз выпускал авиабомбы.

Информации о «прилетах» в Харькове нет. По состоянию на 07:20 в регионе – без угроз.