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«Благодарили, что не было этих обезьян»: почему изменили фонтан в Харькове 📹

Общество 18:12   21.09.2026
Елизавета Лысенко
Елена Нагорная
«Благодарили, что не было этих обезьян»: почему изменили фонтан в Харькове 📹

Этим летом работники КП «Центральный парк» установили новые фигурки животных на фонтане возле зоопарка — вместо обезьян-музыкантов, вызывавших неоднозначную реакцию у горожан. В дизайн вписали фигурки приматов в более естественном виде, а также ленивцев, попугаев какаду и туканов.

Как рассказал пресс-секретарь КП «Центральный парк» Андрей Кравченко, с началом полномасштабной войны фонтан пришлось накрыть, чтобы уберечь от обстрелов. Позже его работу возобновили.

«Для начала запустили отдельно конструкцию без дополнительного декора. И увидели одобрительный отзыв от горожан, которые благодарили за то, что не было этих обезьян. Мы решили пока их оставить храниться на складе, где-то они у нас лежат. А взамен украсить эту чашу джунглей животными более привычными. Там можно увидеть разных попугаев, тех же обезьян, но в стиле более естественном», — пояснил Кравченко.

Стоимость новых элементов декора пресс-секретарь не назвал.

«Это стоило очень недорого. Мы понимаем, что фигурка какаду — это не заоблачные деньги. Главное, что нам удалось восстановить этот фонтан, что он начал работать после достаточно длительного времени, когда он был выключен. Оборудование у него сохранилось в хорошем состоянии, и «прилеты», которые были там неподалеку, не сказались», — отметил он.

По словам Кравченко, если новый облик фонтана и дальше будет получать позитивные отзывы посетителей сада Шевченко, его, скорее всего, его оставят. В то же время обезьян-музыкантов могут использовать в других инсталляциях Центрального парка.

Как сообщала МГ «Объектив», фонтан возле зоопарка был создан в рамках реконструкции сада Шевченко. Его открыли на День города в 2019 году, во времена мэрства Геннадия Кернеса. Весной 2024 года тринадцать обезьян-музыкантов убрали с фонтана, чтобы провести их «техническое обслуживание». В холодное время года фонтан накрывают защитным куполом. Как сообщали в ОО «Харьковский антикоррупционный центр», его приобрели в конце 2022 года за 175 тысяч гривен.

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Автор: Елизавета Лысенко, Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 18:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елизавета Лысенко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Этим летом работники КП «Центральный парк» установили новые фигурки животных на фонтане возле зоопарка — вместо обезьян-музыкантов, вызывавших неоднозначную реакцию у горожан.".