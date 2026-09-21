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Несколько домов останутся без газа в Харькове во вторник: адреса

Общество 16:12   21.09.2026
Виктория Яковенко
Несколько домов останутся без газа в Харькове во вторник: адреса

Завтра, 22 сентября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим услуги не будет по следующим адресам: ул. Безлюдовская дом. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36.

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 22 сентября. В течение суток ожидается дождь. Явлению присвоили I уровень опасности, желтый, писали в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 16:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 22 сентября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Основянском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».".