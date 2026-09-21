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«Будет тяжело, но мы выдержим»: Терехов о готовности Харькова к зиме

Записано 10:34   21.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Будет тяжело, но мы выдержим»: Терехов о готовности Харькова к зиме Скриншот

Отвечая на вопрос ведущей нацмарафона, возможно ли запитать весь Харьков от «энергетических островов» в случае полного блэкаута, мэр Игорь Терехов объяснил: за такое ограниченное время невозможно построить столько энергетических установок, чтобы город стал полностью автономным. Ввиду этого осознают: Харьков все же зависим от общей энергосистемы Украины. 

Однако Терехов подчеркнул: к обстрелам энергосистемы готовы, как и к возможным отключениям.

«Я уже говорил, что если бы не эти «энергетические острова», которые мы уже построили, мы бы гораздо сложнее проходили прошлый отопительный сезон, прошедшую зиму. Знаете, я хочу сказать, что мы не останавливаемся, мы сегодня строим и систему энергетических островов, и строим блочно-модульные котельные, и производим еще когенерационное оборудование, устанавливаем. Но, откровенно говоря, я хочу, чтобы все понимали, что зима будет очень тяжелой, и сегодня наш противник имеет такое желание, как он заявляет, разрушить нам энергетическую систему, тепловую систему, систему водоснабжения», – сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также отметил: предугадать все вызовы предстоящей зимы сложно. Но все коммунальные службы будут работать в круглосуточном режиме, чтобы сразу же восстанавливать то, что может разрушить враг.

«И да, будет тяжело, но я уверен, что мы выдержим это напряжение и проведем отопительный сезон», – констатировал Терехов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 10:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отвечая на вопрос ведущей нацмарафона, возможно ли запитать весь Харьков от «энергетических островов» в случае полного блэкаута, мэр Игорь Терехов".