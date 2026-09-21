“Буде важко, але ми витримаємо”: Терехов про готовність Харкова до зими

Відповідаючи на запитання ведучої нацмарафону, чи можливо заживити весь Харків від “енергетичних островів” у разі повного блекауту, мер Ігор Терехов пояснив: за такий обмежений час неможливо збудувати стільки енергетичних установок, щоб місто стало повністю автономне. З огляду на це усвідомлюють: Харків все ж таки залежить від загальної енергосистеми України.

Однак Терехов наголосив: до обстрілів енергосистеми готові, як і до можливих відключень.

“Я вже казав, що якщо б не ці енергетичні острови, які ми вже побудували, то ми б набагато складніше проходили минулий опалювальний сезон, минулу зиму. Знаєте, я хочу сказати, що ми не зупиняємось, ми сьогодні розбудовуємо і систему енергетичних островів, і будуємо блочно-модульні котельні, і робимо ще когенераційне обладнання, встановлюємо. Але ж, відверто кажучи, я хочу, щоб усі розуміли, що зима буде дуже важкою, і сьогодні наш супротивник має таке бажання, як він заявляє, зруйнувати нам енергетичну систему, теплову систему, систему водопостачання“, – сказав мер.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Він також зазначив: передбачити усі виклики майбутньої зими складно. Але всі комунальні служби працюватимуть у цілодобовому режимі, щоб одразу відновлювати те, що може зруйнувати ворог.

“І так, буде важко, але я впевнений, що ми витримаємо цю напругу і проведемо опалювальний сезон”, – констатував Терехов.