FPV-дрон упав у центрі Харкова поблизу кафе (фото)

Фото з місць “прильотів” у Харкові та області опублікувала облпрокуратура. За даними правоохоронців, внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей.

Так близько 10:30 БпЛА типу “молния” атакував гараж у селі Мирне на Куп’янщині. Поранений 58-річний чоловік. Ще дві жінки – 25 та 54 років – отримали гостру стресову реакцію.

“Вдень на дорозі між селами Мартове та Борщова Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль MAN, що належить фермерському господарству. Поранено 37-річного водія”, – встановили правоохоронці.

А близько 16:45 зафіксовано падіння FPV-дрона поблизу кафе у центрі Харкова. Безпілотник не здетонував.