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FPV-дрон упав у центрі Харкова поблизу кафе (фото)

Події 21:20   20.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
FPV-дрон упав у центрі Харкова поблизу кафе (фото)

Фото з місць “прильотів” у Харкові та області опублікувала облпрокуратура. За даними правоохоронців, внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей. 

Так близько 10:30 БпЛА типу “молния” атакував гараж у селі Мирне на Куп’янщині. Поранений 58-річний чоловік. Ще дві жінки – 25 та 54 років – отримали гостру стресову реакцію.

Наслідки обстрілів Харкова та області 20 вересня

“Вдень на дорозі між селами Мартове та Борщова Чугуївського району російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль MAN, що належить фермерському господарству. Поранено 37-річного водія”, – встановили правоохоронці.

Наслідки обстрілів Харкова та області 20 вересня

А близько 16:45 зафіксовано падіння FPV-дрона поблизу кафе у центрі Харкова. Безпілотник не здетонував.

Наслідки обстрілів Харкова та області 20 вересня

Читайте також: Центральну частину Харкова атакувала РФ – що відомо (доповнено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2026 в 21:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фото з місць “прильотів” у Харкові та області опублікувала облпрокуратура. За даними правоохоронців, внаслідок російських обстрілів постраждали четверо людей. ".