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FPV-дрон упал в центре Харькова вблизи кафе (фото)

Происшествия 21:20   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
FPV-дрон упал в центре Харькова вблизи кафе (фото)

Фото с мест «прилетов» в Харькове и области опубликовала облпрокуратура. По данным правоохранителей, в результате российских обстрелов пострадали четверо людей. 

Так около 10:30 БпЛА типа «Молния» атаковал гараж в селе Мирное на Купянщине. Ранен 58-летний мужчина. Еще две женщины — 25 и 54 лет — получили острую стрессовую реакцию.

Последствия обстрелов Харькова и области 20 сентября

«Днем на дороге между селами Мартовое и Борщевая Чугуевского района российский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль MAN, принадлежащий фермерскому хозяйству. Ранен 37-летний водитель», – установили правоохранители.

Последствия обстрелов Харькова и области 20 сентября

А около 16:45 зафиксировано падение FPV-дрона вблизи кафе в центре Харькова. Беспилотник не сдетонировал.

Последствия обстрелов Харькова и области 20 сентября

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 21:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото с мест «прилетов» в Харькове и области опубликовала облпрокуратура.".