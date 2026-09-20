FPV-дрон упал в центре Харькова вблизи кафе (фото)

Фото с мест «прилетов» в Харькове и области опубликовала облпрокуратура. По данным правоохранителей, в результате российских обстрелов пострадали четверо людей.

Так около 10:30 БпЛА типа «Молния» атаковал гараж в селе Мирное на Купянщине. Ранен 58-летний мужчина. Еще две женщины — 25 и 54 лет — получили острую стрессовую реакцию.

«Днем на дороге между селами Мартовое и Борщевая Чугуевского района российский FPV-дрон попал в грузовой автомобиль MAN, принадлежащий фермерскому хозяйству. Ранен 37-летний водитель», – установили правоохранители.

А около 16:45 зафиксировано падение FPV-дрона вблизи кафе в центре Харькова. Беспилотник не сдетонировал.