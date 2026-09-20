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Гроза и туман: прогноз погоды на Харьковщине на 21 сентября

Погода 20:35   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Гроза и туман: прогноз погоды на Харьковщине на 21 сентября

В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей рассказали, какой будет погода в понедельник, 21 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, неделя начнется с туманной и дождливой погоды. В области также ожидается гроза. 

Так по области будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, а днем пойдет небольшой дождь. Также будет гроза и слабый туман. Температура воздуха ночью +9 – 14°, днем ​​+22 – 27°.

Тем временем в Харькове осадки ожидаются уже днем, ночью дождь не прогнозируют. Однако город накроет туман. Температура воздуха ночью +11 – 13°, днем ​​+24 – 26°.

Ветер ночью восточный, 3 – 8 м/с, днем ​​южный, 9 – 14 м/с.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 20:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей рассказали, какой будет погода в понедельник, 21 сентября.".