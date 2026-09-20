Гроза и туман: прогноз погоды на Харьковщине на 21 сентября
В Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей рассказали, какой будет погода в понедельник, 21 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, неделя начнется с туманной и дождливой погоды. В области также ожидается гроза.
Так по области будет переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, а днем пойдет небольшой дождь. Также будет гроза и слабый туман. Температура воздуха ночью +9 – 14°, днем +22 – 27°.
Тем временем в Харькове осадки ожидаются уже днем, ночью дождь не прогнозируют. Однако город накроет туман. Температура воздуха ночью +11 – 13°, днем +24 – 26°.
Ветер ночью восточный, 3 – 8 м/с, днем южный, 9 – 14 м/с.