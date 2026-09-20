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РФ атаковала энергообъект на Харьковщине: часть села осталось без света

Происшествия 14:28   20.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
РФ атаковала энергообъект на Харьковщине: часть села осталось без света

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал подробности обстрелов, которые пережила громада в течение суток. По его данным, есть информация о пострадавшей, также повреждены авто и энергообъект.

Так накануне утром враг выпустил FPV-дрон по авто в Дергачах.

«32-летняя водитель автомобиля испытала острую реакцию на стресс и легкую контузию. Женщина обратилась за медицинской помощью в Дергачевскую центральную больницу, однако от госпитализации отказалась.  Около 21:10 FPV-дрон на оптоволокне ударил по гражданскому автомобилю, который был припаркован на придорожной территории в центральной части города», – пишет Задоренко.

На этот раз обошлось без пострадавших.

Обстрел Дергачевщины 20 сентября

Ближе к ночи, в 21:10 армия РФ атаковала энергетический объект около села Замерцы. В результате большая часть населенного пункта обесточена.

Обстрел Дергачевщины 20 сентября

«Около 1:05 ночи 20 сентября враг попал FPV-дроном по гражданскому грузовому автомобилю, припаркованному на открытой территории в Белашах. Машина была повреждена. Никто из людей, слава Богу, не пострадал», – добавил Задоренко.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2026 в 14:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По его данным, есть информация о пострадавшей, также повреждены авто и энергообъект.".