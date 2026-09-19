«А когда будет «на часі»? — глава прифронтовой громады о восстановлении

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в интервью проекту «Голос громады» поделился мнением о том, почему в городе под обстрелами все равно необходимо строить и восстанавливать разбитое.

«Некоторые говорят, что вот Дергачи, которые подвергаются обстрелам и ударам, а они делают благоустройство, они делают ремонты жилого фонда, что, видимо, это сейчас «не на часі». Я говорю, как и в 2022-м, как и в 2023-м, и в 2024-м, 2025-м, 2026-м: «А когда будет «на часі»? Кто может конкретно сказать, когда будет «на часі». Мы все надеемся, мы все ждем, что какие-то переговоры, которые дадут какой-то определенный результат – и будут условия для справедливого мира для Украины. Но, к сожалению, мы видим, что ситуация ухудшается. Но мы живем в этой ситуации. Сегодня эта ситуация – это наша жизнь. Да, жизнь здесь и сейчас. Конечно, когда создаются надлежащие условия, когда человек получает базовые услуги, дети имеют возможность учиться, лечиться, людям ремонтируют их дома, работают коммунальные предприятия, даже в таких условиях люди живут и не желают покидать свою громаду», — сказал Задоренко.

На территории прифронтовой Дергачевской громады, по его данным, сейчас проживает более 25 тысяч человек. В центре — городе Дергачи — с 1 сентября начала работу подземная школа, где учится 1080 детей. Строится подземный детсад.

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«Мы устанавливаем дополнительные модульные укрытия, обеспечивающие безопасность для наших жителей – наземные укрытия, в связи с тем, что враг усилил удары дронами на оптоволокне по территории громады. Будем устанавливать дополнительные наземные укрытия возле автобусных остановок, чтобы люди могли в случае опасности переждать приезда автобуса. Так что город, несмотря ни на что, живет», — подчеркнул начальник ГВА.