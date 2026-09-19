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Пятеро людей погибли от обстрелов Харьковщины за сутки — Синегубов

Происшествия 08:53   19.09.2026
Оксана Горун
Пятеро людей погибли от обстрелов Харьковщины за сутки — Синегубов Последствия удара по Балаклее 18 сентября 2026. Фото: Олег Синегубов/Telegram

Четверо погибших — в Балаклее, которую 18 сентября массированно атаковали беспилотники, также 30-летний мужчина получил смертельные ранения в результате атаки «Шахеда» на электричку в Липковатовке. Трагические итоги суток подвел начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрелов пять человек погибли, пострадали 15 человек. В с. Липковатовка Нововодолажской громады погиб 30-летний мужчина, пострадали восемь человек; в пос. Великий Бурлук получили ранения мужчины 63 и 58 лет и 73-летняя женщина; в г. Балаклея погибли мужчины 60, 55 и 74 лет и 71-летняя женщина, получили ранения женщины 56, 58 и 80 лет; в пос. Слатино ранен 66-летний мужчина», — проинформировал Синегубов.

Ранее в ГСЧС сообщили, что из-под завалов разрушенного дома в Балаклее извлекли тела супругов — 74-летнего мужчины и 71-летней женщины. В Балаклейской громаде сегодня — День скорби.

Начальник ХОВА сообщил, что в течение суток по Харьковской области россияне ударили пятью КАБами, более чем полусотней различных беспилотников и двумя ракетами (они прилетели по Индустриальному району Харькова).

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«В г. Харьков повреждено складское помещение, многоквартирный дом», — отметил Синегубов.

В различных районах области повреждены и разрушены частные и многоэтажные дома, склады, электросети.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 19 сентября 2026 в 08:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагические итоги суток подвел начальник ХОВА Олег Синегубов".