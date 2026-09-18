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Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали

Происшествия 12:48   18.09.2026
Виктория Яковенко
Удар по электричке на Харьковщине: погиб мужчина, восемь человек пострадали Фото: АТ «Укрзалізниця»

18 сентября враг ударил по пригородному поезду на Харьковщине, сообщили в АО «Укрзалізниця».

Дополнено в 12:48. В Харьковской областной прокуратуре уточнили, что около 10:30 вблизи железнодорожной станции «Липковатовка» Харьковского района БпЛА, предварительно типа «Герань-4», попал в электропоезд.

«Погиб 30-летний мужчина. Еще восемь человек пострадали — у них диагностированы ожоги, ушибы и ранения», — отметили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).

по электричке на Харьковщине ударил враг

по электричке на Харьковщине ударил враг

по электричке на Харьковщине ударил враг

Дополнено в 12:23. В результате удара БпЛА по электропоезду в Нововодолажской громаде погиб 40-летний мужчина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Пострадали семь человек, они получают медицинскую помощь. Профильные службы устраняют последствия обстрела», – написал Синегубов.

12:01. Там отметили, что угрозу обнаружила мониторинговая группа УЗ, после чего объявили ​​эвакуацию пассажиров.

Предварительно, двое пассажиров получили тяжелые ранения — во время эвакуации они не отошли на безопасное расстояние от поезда, отметили железнодорожники.

«На место следуют спасатели и медики. Отмечаем: во время эвакуации необходимо четко выполнять команды поездной бригады. Если рядом нет укрытия, нужно отойти как минимум на 200 метров от подвижного состава и объектов железнодорожной инфраструктуры. Это правило может спасти жизнь», — обратились в УЗ.

Напомним, с 18 сентября перестанут курсировать электрички из Харькова в Берестин, а также Изюм, Лозовую, Златопиль, Огульцы и Люботин. Так Укрзализныця отреагировала на участившиеся обстрелы железнодорожных составов. Добраться в эти населенные пункты можно будет только автобусами и автомобилями.

Читайте также: Желтый и красный уровни угрозы: как теперь во время тревоги будет работать УЗ

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 12:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 сентября враг ударил по пригородному поезду на Харьковщине, сообщили в АО «Укрзалізниця».".