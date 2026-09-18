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Последствия ударов по Харькову и области показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 09:16   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Последствия ударов по Харькову и области показали в прокуратуре (фото)

Фото с мест «прилетов» в Харькове и области показали в облпрокуратуре. По информации правоохранителей, в результате атак пострадали трое людей.

«По данным следствия, 17 сентября около 21:00 российские военные нанесли удар по селу Корбины Иваны Богодуховского района. Предварительно, враг применил КАБ. Пострадали мужчина и женщина. Оба госпитализированы в больницу», – установили правоохранители.

Обстрелы Харьковщины 18 сентября

Около 22:00 российский FPV-дрон на оптоволокне упал на дорогу в Киевском районе Харькова.

Обстрелы Харьковщины 18 сентября

Примерно в 22:35 оккупанты повторно ударили по этому же району. На этот раз удар пришелся по авто.

Обстрелы Харьковщины 18 сентября

«В 22:45 вооруженные силы России атаковали город Балаклея Изюмского района. По предварительным данным, применены две ракеты типа S8000 «Бандероль». Повреждены домовладения, хозяйственные постройки. За медицинской помощью обратилась 86-летняя женщина. У нее диагностировали острую реакцию на стресс», – добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 09:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фото с мест «прилетов» в Харькове и области показали в облпрокуратуре. По информации правоохранителей, в результате атак пострадали трое людей.".