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На Сахновщине незаконно срубили 42 дерева – убытки оценивают в 500 тысяч грн

Происшествия 09:40   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Сахновщине незаконно срубили 42 дерева – убытки оценивают в 500 тысяч грн

В суд передали дело о незаконной вырубке деревьев на Сахновщине Берестинского района, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«По данным следствия, в феврале 2026 года он вместе с наемным работником прибыл в полезащитную лесополосу на территории Сахновщинской громады Берестинского района. Не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов – лесорубного или лесного билета, он организовал незаконную порубку деревьев», – пишут в прокуратуре.

Незаконная вырубка деревьев на Харьковщине

Работника он обеспечил бензопилами, однако о том, что рубить деревья будут незаконно – умолчал. Все это время тот думал, что закон не нарушает. Таким образом мужчина спилил 42 дерева разных видов.

«В дальнейшем мужчина организовал погрузку древесины в автомобиль для последующей перевозки к месту жительства. Государству причинен имущественный ущерб на общую сумму около 500 тысяч гривен», – установили правоохранители.

Незаконная вырубка деревьев на Харьковщине

Теперь обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 09:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В суд передали дело о незаконной вырубке деревьев на Сахновщине Берестинского района, пишут в Харьковской облпрокуратуре.".