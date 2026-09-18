На Сахновщине незаконно срубили 42 дерева – убытки оценивают в 500 тысяч грн

В суд передали дело о незаконной вырубке деревьев на Сахновщине Берестинского района, пишут в Харьковской облпрокуратуре.

«По данным следствия, в феврале 2026 года он вместе с наемным работником прибыл в полезащитную лесополосу на территории Сахновщинской громады Берестинского района. Не имея специального разрешения на использование лесных ресурсов – лесорубного или лесного билета, он организовал незаконную порубку деревьев», – пишут в прокуратуре.

Работника он обеспечил бензопилами, однако о том, что рубить деревья будут незаконно – умолчал. Все это время тот думал, что закон не нарушает. Таким образом мужчина спилил 42 дерева разных видов.

«В дальнейшем мужчина организовал погрузку древесины в автомобиль для последующей перевозки к месту жительства. Государству причинен имущественный ущерб на общую сумму около 500 тысяч гривен», – установили правоохранители.

Теперь обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.