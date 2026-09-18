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Новости Харькова — главное 18 сентября: как прошла ночь

Общество 07:19   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 18 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:20

Что летело ночью на Харьков и область

Ночь в Харькове прошла без «прилетов». Тем временем для области периодически возникали угрозы обстрелов. Так в 03:09 Воздушные силы ВСУ предупредили о пусках КАБ. А утром, в 04:22 украинские защитники зафиксировали вражеские беспилотники. Они кружили в восточной части региона и летели курсом на Балаклею.

Мониторинговые ТГ-каналы тем временем информировали о вражеских ударных и разведывательных дронах в разных частях Харьковщины. По состоянию на 07:20 в Харькове и области – без новых угроз.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 07:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".