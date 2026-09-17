Харьковчан зовут на масштабную уборку леса и пляжа на Основе

На первую генеральную уборку линии леса и пляжа Основянского озера приглашает волонтеров и жителей Харькова Инициативная группа «Лесные Ведьмы».

Мероприятие пройдет 19 сентября. Всех желающих собирают в 12:00 на ул. Озерная, 43А (возле «Березок»).

«Неважно, один ты или вас десять. Каждая пара рук имеет значение. Бери перчатки, друзей и хорошее настроение. Если хочешь сделать что-нибудь хорошее для природы – это твой знак. Присоединяйся. Сделаем чище лес и пляж вместе», — говорят организаторы акции.

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Напомним, в мае 2026 года пляж на Основянском озере привели в порядок и благоустроили коммунальщики. Там тогда убрали и вывезли мусор, обновили песок на пляже, обрезали сухие ветки на аллее, а также отремонтировали и покрасили скамейки.