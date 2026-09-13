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Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   13.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 13 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Сегодня в Украине – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. 13 сентября 1229 года Угэдэя, третьего сына Чингисхана, провозгласили великим ханом Монгольской империи. В 1766-м родился Сэмюэл Уилсон – прообраз национального символа США Дяди Сэма. В 1916-м родился писатель Роальд Даль. В 1960-м президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон об установке памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне.  В 1993-м Израиль впервые признал Палестинскую автономию, а Ицхак Рабин и Ясир Арафат пожали руки.

Праздники и памятные даты 13 сентября

Второе воскресенье сентября в Украине – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. В мире — День памяти жертв фашизма, Всемирный день журавля и День «Обними свою собаку».

Также сегодня: День Роальда Даля, День осведомленности о врожденных пороках развития домашних животных, День парикмахера, День позитивного мышления, День Дяди Сэма в США, Международный день завещаний.

13 сентября в истории

13 сентября 1229 года Угэдэя, третьего сына Чингисхана, провозгласили великим ханом Монгольской империи. Это произошло на курултае у реки Керулен, на территории современной Монголии. Он правил Монгольской империей, созданной его отцом, с 1229 по 1241 год.

«Достижения Угэдэя включали в себя создание новой столицы в Каракоруме, установление системы регионального управления и налогообложения, а также победу над древним врагом монголов, государством Цзинь в северном Китае. Угэдэя-хан одержал многие другие военные победы в Западной Азии — от Афганистана до Грузии, а крупные города булгар и русов были разграблены, когда его армии продвигались все дальше на запад и атаковали Польшу и Венгрию. Как раз когда монголы, казалось, вот-вот пройдут Европу, захватчики вернулись домой после известия о смерти Великого хана от инсульта или отказа органов в декабре 1241 года, вероятнее всего, вызванного одним из запоев, которыми он был печально известен», — пишет британский историк Марк Картрайт у World History Encyclopedia.

Угэдэй-хан
Портрет Угэдэя-хана, правителя Монгольской империи (1229-1241 гг. н. э.), XIV век н. э., Национальный дворцовый музей, Тайбэй. Источник: https://www.worldhistory.org/image/11237/portrait-of-ogedei-khan

У Чингисхана было четверо сыновей — Джучи, Чагатай, Угэдэй и Толуй. Еще при жизни он распределил между ними улусы — территории и подвластное население. Один из сыновей (Джучи) умер раньше своего отца. Однако среди всех остальных курултай избрал главным именно Угэдэя, как и хотел отец. Картрайт считает этот выбор неожиданным, ведь любовь нового Великого хана к алкоголю была хорошо известна. Более того – он еще и не был особенно талантливым военачальником. Однако имел политические таланты – был приятным в общении, прислушивался к советам министров и командиров.

«Самое главное, что он был выбором отца, а Чингисхана теперь уже считали обожествленным духом, чье слово было законом. Таким образом, Толуй, исполнявший обязанности регента, передал бразды правления Угэдэю, и началась новая эра монгольского правления», — отмечает исследователь.

13 сентября 1766 года родился американский торговец мясом Сэмюэл Уилсон, который вошел в историю как Дядя Сэм. Подробнее.

Дядя Сэм
Постер авторства Джеймса Флегга «Ты нужен Дяде Сэму». Иллюстрация: Библиотека Конгресса США

13 сентября 1916 года родился автор «Чарли и шоколадной фабрики», «Матильды», «Ведьм» и других любимых детских книг — Роальд Даль. Подробнее.

13 сентября 1960 года президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал закон об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне. Подробнее.

13 сентября 1993 года на лужайке возле Белого дома состоялось историческое рукопожатие между премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и председателем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом. Подробнее.

Церковный праздник 13 сентября

13 сентября – предпраздник Воздвижения честного Креста Господня. Чтят память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме и память священномученика Корнилия, сотника. Подробнее.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то зима будет ранней.

Дождь 13 сентября будет последним в году, больше не будет дождей. Но если он прошел в этот день, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя убирать дома.

Не стоит в этот день жениться или свататься, иначе брак будет неудачным.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня в Украине – День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. 13 сентября 1229 года Угэдэя провозгласили великим ханом Монгольской империи".